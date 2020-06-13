Танки в Одессе: как прошли соревнования радиоуправляемых моделей (фото, видео)

Сегодня, 13 июня, в Одессе провели Всеукраинское соревнование по радиоуправляемыми танкам. Модели танков в масштабе 1:16 проходили трассу с препятствиями и стреляли по мишеням.

Эти соревнования проводятся в Украине ежегодно, начиная с 2008 года На “танкодром” свои “боевые машины” выводят участники самого разного возраста. Например, в прошлом году самому юному “танкисту” было всего пять лет

Кроме умения виртуозно управлять танком, также оценивается и детальная проработка внешнего облика модели, звук работы пулемета, звук и откат выстрела орудия, свет фар, наличие открывающиеся люков, снимающихся деталей, наличие фигур экипажа в заданном масштабе.

Соревнования проводились на базе Одесского спортивно-технического клуба ОСОУ, по адресу ул. Академика Королева, 3а.

«Мы оцениваем по двум критериям. Первый критерий – визуальная составляющая. Модель танка должна быть один в один похожа на оригинальную версию. Люки, если они открываются в настоящем танке, они должны открываться и на представленной копии. А второй – проходимость. Для этого мы оборудовали специальную полосу препятствий. Также здесь есть стрельбище. Пушки танков работают по принципу пневматического оружия. А некоторые просто создают звук, сравнимый со звуком петарды. На этих соревнованиях представлены модели Второй Мировой войны. Победители получат медали и кубки», – рассказал судья национальной категории по автомодельному спорту Владимир Бондарев.

В сегодняшних соревнованиях участвовал класс RC-AZ. Этот класс включает себя модели гусеничных и колесных танков, выполненных из фабричных комплектов в масштабе не меньше, чем 1:16. вместе с ними.

Среди взрослых победителями стали:

1 место – Владимир Покотилов. 2 место – Максим Павлов. 3 место – Сергей Блащук.

в категории “детей-танкистов” победу праздновали:

1 место – Владимир Покотилов (младший). 2 место – Михаил Третьяков. 3 место – Владимир Третьяков.

Фото: Артем Виноградов, Одесская жизнь

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