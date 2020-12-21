В Одессе сточные воды принимают через специальные станции

В Одессе ряд потребителей частного сектора не имеет централизованного водоотведения. Вместо этого оборудованы выгребные ямы, которые нужно систематически обслуживать и очищать.

Деятельность частных и незаконных ассенизаторских автомобилей приводила к тому, что канализационные отходы сливались прямиком в коллекторы под окнами жилых домов, в балки, овраги, ливневки. Вследствие этого поступали многочисленные жалобы, страдающих от зловония жильцов, повреждались канализационные сети, а «Инфоксводоканал» проводил рейды с полицией, выявляя таких предпринимателей.

Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Одесский городской совет решением сессии определил «Инфоксводоканал» единственным законным исполнителем услуг по вывозу жидких бытовых отходов на территории города. Предприятие обладает всей необходимой инфраструктурой, начиная от спецавтотранспорта, и заканчивая станциями биологической очистки. Сотрудники водоканала на специализированных автомобилях откачивают выгребные ямы частных домов, которые заключили соответствующие договора на обслуживание. Сточные воды вывозятся на сливные пункты станций «Южная» и «Северная», где впоследствии проходят несколько этапов очистки. Это удобно, безопасно для окружающей среды и жителей. Кроме того, это одно из важнейших условий, предусмотренных законодательством, в частности «Правилами приема сточных вод».

На сегодняшний день уже более 2 тысяч одесситов пользуются услугами «Инфоксводоканала» по вывозу жидких бытовых отходов из выгребных ям. И число их с каждым днем растет. Как рассказывают потребители, дело даже не в ответственности за нарушения «Правил приема сточных вод», а в осознании того, что гарантированное выполнение санитарных норм и требований поможет решить важнейший экологический вопрос для курортного города. Ведь намного лучше, когда сточные воды стекают не в катакомбы, а попадают на специальные станции очистки, как и должно быть в цивилизованном европейском городе.

В свою очередь, «Инфоксводоканал» призывает одесситов не оставаться равнодушными к безопасности окружающей среды и сообщать в колл-центр предприятия обо всех случаях незаконного слива жидких бытовых отходов.

Владельцы частных ассенизаторских автомобилей, которые имеют право работать в пригородах, могут также воспользоваться сливными станциями водоканала, при наличии соответствующего договора.