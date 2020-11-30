В Одессе стартует конкурс новогодних видеопоздравлений среди школьников

В декабре в Одессе стартует традиционный ежегодный городской творческий конкурс любительских видеопоздравлений среди школьников «В Новый год — с новой мечтой!».

Как сообщили на сайте горсовета, в этому году из-за эпидемии коронавируса конкурс будет проводиться в режиме онлайн.

Желающие поучаствовать в конкурсе должны предоставить любительские видеоролики, содержащие новогодние и рождественские поздравления в любой форме, созданные любыми доступными средствами. Продолжительность видеоролика — до 5 минут. В создании и производстве конкурсных работ взрослые специалисты (педагоги, родители, режиссеры, операторы, авторы произведений) могут принимать участие только в качестве помощников.

Для участия в конкурсе необходимо до 11 декабря разместить любительские видеопоздравления на YouTube и предоставить в департамент образования и науки горсовета Одессы заявку на участие в конкурсе в бумажном и электронном виде на специальный электронный адрес. Подробности можно узнать на сайте департамента.

Специальное жюри определит победителей конкурса:

из числа 10 лучших любительских видеопоздравлений среди учреждений общего среднего и внешкольного образования по номинациям: «Лучшее любительское видео», «Приз зрительских симпатий», «Дружная детская семья», «За оригинальность идеи», «Надежда города»;

из числа 4 лучших любительских видеопоздравлений конкурса среди учреждений дошкольного образования по номинациям: «Дружная детская семья», «Надежда города».

Победители конкурса будут награждены грамотами, а также могут получить денежное вознаграждение.

Фото: mir24.tv