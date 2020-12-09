В Одессе стартовал фестиваль в честь Белого Бычка

Предстоящий 2021 год пройдет под знаком Белого Быка. В связи с этим в Одесе стартовал международный фестиваль-конкурс «Белый Бычок-2021».
Об этом «Одесской жизни» сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.
Фестиваль-конкурс проводится в дистанционном формате в номинациях:
- стихотворение;
- сказка, рассказ, миниатюра;
- рисунок;
- иллюстрация (проиллюстрировать нужно эпизод из стихотворения о Бычке);
- декоративно-прикладное творчество: аппликации, поделки;
- скульптура: пластилин, глина;
- игрушка;
- музыкальная композиция;
- видеоклип;
- анимация.
К участию приглашаются все желающие — от 3 до 99 лет из всех стран мира. Все работы будут выставлены на Facebook-странице «Детская площадка», оценены жюри и народным голосованием.
Награждение победителей состоится 12 февраля 2021 года в 12:00. Победители получат дипломы и призы.
Работы и фото можно присылать на почту: igo189188@gmail.com.
Фото: пресс-служба Департамента культуры и туризма Одесского горсовета