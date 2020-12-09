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В Одессе стартовал фестиваль в честь Белого Бычка

В Одессе стартовал фестиваль в честь Белого Бычка

Предстоящий 2021 год пройдет под знаком Белого Быка. В связи с этим в Одесе стартовал международный фестиваль-конкурс «Белый Бычок-2021».
Об этом «Одесской жизни» сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.

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Фестиваль-конкурс проводится в дистанционном формате в номинациях:

  • стихотворение;
  • сказка, рассказ, миниатюра;
  • рисунок;
  • иллюстрация (проиллюстрировать нужно эпизод из стихотворения о Бычке);
  • декоративно-прикладное творчество: аппликации, поделки;
  • скульптура: пластилин, глина;
  • игрушка;
  • музыкальная композиция;
  • видеоклип;
  • анимация.

К участию приглашаются все желающие — от 3 до 99 лет из всех стран мира. Все работы будут выставлены на Facebook-странице «Детская площадка», оценены жюри и народным голосованием.

Награждение победителей состоится 12 февраля 2021 года в 12:00. Победители получат дипломы и призы.

Работы и фото можно присылать на почту: igo189188@gmail.com.

Фото: пресс-служба Департамента культуры и туризма Одесского горсовета

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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