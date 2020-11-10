Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собираются построить еврейский детский дом

В Одессе собираются построить еврейский детский дом

В Одессе хотят построить строят первый в Украине еврейский детский дом «Мишпаха». В честь этого события (а также по случаю Всемирного дня сирот) накануне погасили специальную почтовую марку.

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Как сообщает Украинская Служба Информации, в детском доме «Мишпаха», который строят в Высоком переулке, будут жить 60 девочек. Предполагается, что в здании будет четыре этажа. Один из них займут комнаты и зоны отдыха, а еще два – учебные аудитории, компьютерные классы и библиотеки.

Кроме того, в «Мишпахе» хотят обустроить актовые и концертные залы, спортзал и столовую. При этом, по словам архитекторов, кухонный блок детдома будет обслуживать не только само заведение, но и все школы еврейской общины города.

Открыть новый детский дом планируют уже в следующем году. На сегодняшний день выполнено более 40% работ.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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