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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ремонтируют Тещин мост

В Одессе ремонтируют Тещин мост

Знаменитый одесский Тещин мост, которому не так давно исполнилось 50 лет, производящий сейчас далеко не самое приятное глазу впечатление, начали ремонтировать.

Перила моста активно исписаны, одесситы жалуются, что на нем по вечерам включаются далеко не все лампы, к тому же его покрытие оставляет желать лучшего. Уже не говоря о том, что с него давно убрали знаменитые «скамейки поцелуев».

Сейчас на мосту подвижки: на нем ремонтируют дорожное покрытие.

Сотрудники КП «Городские дороги» меняют на мосту плитку. Замена идет частями — в тех местах, где она просела или «исчезла».

Отметим, что проход по мосту открыт, мост не закрывали на время ремонта.

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Мария Котова
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