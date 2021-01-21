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В Одессе прощаются с новогодним убранством и демонтируют елки (фото)

В Одессе прощаются с новогодним убранством и демонтируют елки (фото)

Время летит: не успели мы налюбоваться рождественско-новогодним убранством города, как уже приходится со всем этим распрощаться.

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Сегодня в центре города проходит уборка не только растаявшего снега, но и атрибутов Нового года.

Пока еще на месте елка-лыжница, светящиеся зверушки в Стамбульском парке, а вот с Потемкинской лестницы уже убирают елочки, тех же зверушек. Рождественская звезда уже убрана. Все это складывают рядом с памятником Дюку и вскоре увезут на хранение до следующего Нового года.

На месте карусель у Дюка и Бычок. А вот главную елку на Думской площади уже демонтируют.

Вторая главная елка на Дерибасовской еще стоит, но мега-игрушки рядом с ней убирают. Новогодняя фотозона с главной улицы города тоже исчезла.

Нет уже елки в Горсаду, а в Летнем театре с ней пока еще не прощаются: стоит украшенная, греется в лучах солнца.

Демонтаж новогодних атрибутов, Потемкинская лестница
Демонтаж новогодних атрибутов, звезда
Демонтаж новогодних атрибутов, елочки
Демонтаж новогодних атрибутов, карусель
Демонтаж новогодних атрибутов, Стамбульский парк
Демонтаж новогодних атрибутов, Приморский бульвар
Демонтаж новогодних атрибутов, главная елка
Демонтаж новогодних атрибутов, Думская площадь
Демонтаж новогодних атрибутов, горсовет
Демонтаж новогодних атрибутов, разбирают елку
Демонтаж новогодних атрибутов, елка на Думской
Демонтаж новогодних атрибутов, Дерибасовская
Демонтаж новогодних атрибутов, елка на Дерибасовской
Демонтаж новогодних атрибутов, елка в Горсаду

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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