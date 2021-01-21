В Одессе прощаются с новогодним убранством и демонтируют елки (фото)

Время летит: не успели мы налюбоваться рождественско-новогодним убранством города, как уже приходится со всем этим распрощаться.

Сегодня в центре города проходит уборка не только растаявшего снега, но и атрибутов Нового года.

Пока еще на месте елка-лыжница, светящиеся зверушки в Стамбульском парке, а вот с Потемкинской лестницы уже убирают елочки, тех же зверушек. Рождественская звезда уже убрана. Все это складывают рядом с памятником Дюку и вскоре увезут на хранение до следующего Нового года.

На месте карусель у Дюка и Бычок. А вот главную елку на Думской площади уже демонтируют.

Вторая главная елка на Дерибасовской еще стоит, но мега-игрушки рядом с ней убирают. Новогодняя фотозона с главной улицы города тоже исчезла.

Нет уже елки в Горсаду, а в Летнем театре с ней пока еще не прощаются: стоит украшенная, греется в лучах солнца.

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