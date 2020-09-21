В Одессе пройдет Седьмой международный фестиваль пожилых людей «Планета долгожителей»

В Одессе, в парке им.Т.Г.Шевченко пройдет Седьмой международный фестиваль пожилых людей «Планета долгожителей». Он будет длиться несколько дней — с 26 сентября по 2 октября. В связи с тем, что у нас карантин, фестиваль будет проходить и онлайн, и «вживую».

Единственный в Украине фестиваль для пенсионеров проводится накануне Международного Дня пожилых людей. Организатор: общественная организация «Всеукраинский союз активного долголетия «IT-бабушки» (создатель и идейный вдохновитель — Ольга Филиппова).

Как сообщают организаторы фестиваля, на него приглашаются люди разного возраста, желающие учиться, развиваться, радоваться жизни; организации, работающие с пенсионерами; всех, кому интересна тема активного долголетия, бабушек, дедушек, внуков.

Цель фестиваля — активная, творческая, сознательная жизнь на пенсии.

Программа фестиваля “Планета долгожителей”

26 сентября, 12.00-14.00, парк Шевченко, площадка «Ракушка»:

– Модное шоу «АйТи-бабушки» — выход на подиум женщин в возрасте 90-60-90.

– Фотозона «От патефона — до смартфона».

-Оздоровительная антивирусная зарядка.

-Мастер-классы по фламенко и степу.

-Концерт с участием Sunrise International Dance Company, город Хьюстон, США, руководитель — Оксана Чернюк.

27 сентября, площадка «Ракушка»:

-12-00 — Выступление Школы скандинавской ходьбы.

-13-00 Постдокументальний спектакль на тему Второй мировой войны. Театральная мастерская «Пульс города».

28 сентября: ул. Воробьева, 9, Одесский областной центр психического здоровья. 12-00 – социальная акция «Чужих стариков не бывает», сбор и передача помощи для пожилых людей, которые постоянно находятся в больнице.

30 сентября, 1,2 октября — онлайн:

– «Тренинг по обучению цифровым инструментам GOOGLE», Ольга Богданова, тренер Академии цифрового развития Google.

Все мероприятия фестиваля бесплатны.

Как обещают организаторы, мероприятия будут проходить с соблюдением всех мер безопасности. Участники должны учитывать социальную дистанцию. Все они должны быть в масках. Людям, которые плохо себя чувствуют, рекомендуется оставаться дома, чтобы защитить себя и других.