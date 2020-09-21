Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пройдет Седьмой международный фестиваль пожилых людей «Планета долгожителей»

В Одессе пройдет Седьмой международный фестиваль пожилых людей «Планета долгожителей»

В Одессе, в парке им.Т.Г.Шевченко пройдет Седьмой международный фестиваль пожилых людей «Планета долгожителей». Он будет длиться несколько дней — с 26 сентября по 2 октября. В связи с тем, что у нас карантин, фестиваль будет проходить и онлайн, и «вживую».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Единственный в Украине фестиваль для пенсионеров проводится накануне Международного Дня пожилых людей. Организатор: общественная организация «Всеукраинский союз активного долголетия «IT-бабушки» (создатель и идейный вдохновитель — Ольга Филиппова).

Как сообщают организаторы фестиваля, на него приглашаются люди разного возраста, желающие учиться, развиваться, радоваться жизни; организации, работающие с пенсионерами; всех, кому интересна тема активного долголетия, бабушек, дедушек, внуков.

Цель фестиваля — активная, творческая, сознательная жизнь на пенсии.

Программа фестиваля “Планета долгожителей”

26 сентября, 12.00-14.00, парк Шевченко, площадка «Ракушка»:

– Модное шоу «АйТи-бабушки» — выход на подиум женщин в возрасте 90-60-90.

– Фотозона «От патефона — до смартфона».

-Оздоровительная антивирусная зарядка.

-Мастер-классы по фламенко и степу.

-Концерт с участием Sunrise International Dance Company, город Хьюстон, США, руководитель — Оксана Чернюк.

27 сентября, площадка «Ракушка»:

-12-00 — Выступление Школы скандинавской ходьбы.

-13-00 Постдокументальний спектакль на тему Второй мировой войны. Театральная мастерская «Пульс города».

28 сентября: ул. Воробьева, 9, Одесский областной центр психического здоровья. 12-00 – социальная акция «Чужих стариков не бывает», сбор и передача помощи для пожилых людей, которые постоянно находятся в больнице.

30 сентября, 1,2 октября — онлайн:

– «Тренинг по обучению цифровым инструментам GOOGLE», Ольга Богданова, тренер Академии цифрового развития Google.

Все мероприятия фестиваля бесплатны.

Как обещают организаторы, мероприятия будут проходить с соблюдением всех мер безопасности. Участники должны учитывать социальную дистанцию. Все они должны быть в масках. Людям, которые плохо себя чувствуют, рекомендуется оставаться дома, чтобы защитить себя и других.

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить