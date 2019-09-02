В Одессе прекращают работу два трамвайных маршрута

Маршруты №13 и №22 вернутся на рельсы только в следующем летнем сезоне.

Об этом сообщило коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» на своей странице в Facebook. Речь идет о летних трамваях №13 и №22 – они прекратят курсировать 3 сентября.

В комментариях один из одесситов выразил мнение, что стоило бы оставить маршрут №22 до окончания работ на Софиевской улице. А трамвайный маршрут №12, который запустят после снятия летних трамваев, не очень удобен, и маршрут его коротковат. Кроме того, трамвай №21 все еще не может вернуться в строй.

Фото: Facebook