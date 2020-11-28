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В Одессе покажут фильм про Голодомор

В Одессе покажут фильм про Голодомор

Ко Дню памяти жертв голодомора в Украинском театре покажут документальный фильм “Живі” украинского режиссера Сергея Буковского.

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Голодомор – трагедия, которая глубоко вплетена в сюжет общемировой драмы XX века. Но только сейчас идет осознание произошедшего как в Украине так и в мире.

Было ли известно в те годы о Голодоморе в Европе и США? Именно об этом аспекте и рассказывается в фильме. Сто лет назад мир продемонстрировал безразличие к чужой беде, хотя о ситуации в Украине знали хорошо – об этом свидетельствуют обнародованные в фильме документы. Главный герой – британский журналист Гарет Джонс, чья правда об украинской трагедии не была услышана на Западе. Почему так произошло, мы и пытаемся сейчас понять.

После просмотра планируется обсуждение фильма. Представители творческой группы присоединятся в онлайн формате.

Вход на показ свободный. Фильм покажут в понедельник, 30 ноября в 19:00.

Локация: Украинский театр, Греческий зал.

Адрес: г. Одесса, ул. Пастера, 15.

фильм о голодоморе

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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