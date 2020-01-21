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Новости Одессы и Одесской области

Некоторые остановки в Одессе переименуют и увековечат выдающихся горожан

Некоторые остановки в Одессе переименуют и увековечат выдающихся горожан

На днях в одесском горсовете состоялось заседание историко-топонимической комиссии. Члены комиссии рассмотрели изменения названий исторических объектов города. Комиссия поддержала некоторые предложения. Отметим, что переименования улиц пока не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Комиссия поддержала изменения в Положении об историко-топонимической комиссии исполкома горсовета и Положении об установлении, содержании и демонтаже мемориальных досок в городе Одессе и внесла свои предложения. Заседание прошло под председательством директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяны Марковой.

Участники заседания рассмотрели предложения, связанные с увековечением памяти выдающихся одесситов и исторических событий в Одессе.

Комиссия решила:

  • утвердить новый макет памятной доски репрессированным кинематографистам, установленной на фасаде Одесской киностудии с внесением имени Исаака Бабеля,
  • установить мемориальную доску в честь генерал-губернатора и градоначальника Одессы графа Александра Федоровича Ланжерона на фасаде дома по ул. Ланжероновской, 21 с внесением корректив в текст,
  • переименовать остановку общественного транспорта (трамвай №15) «ул. Градоначальницкая» на «Академия связи»,
  • переименовать остановки трамвайных маршрутов №1 и №7 «Фабрика нетканых материалов» на «ул. Лиманная»,
  • переименовать остановку автобусных маршрутов «Пост ГАИ» возле Двух Столбов, дав название «У Двух Столбов».

Также зашла речь о создании мемориальной доски Герою Украины, Почетному гражданину Одессы Владимиру Станиславовичу Филипчуку. А проект установки мемориальной доски профессору Владиславу Феликсовичу Чайковскому на фасаде здания Одесской национальной академии пищевых технологий пока отправили на доработку. Кроме того, комиссия рассмотрела вариант наименования одного из скверов в честь Праведников народов мира.

В свою очередь, директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова после заседания комиссии сказала в своем видеообращении, что улицы города переименовывать не будут. По ее словам, это весьма объемный и трудный процесс с общественными слушаниями, и, вдобавок, одесситам придется переделывать документы. А вот уже новые улицы будут называть в честь запланированных комиссией личностей или событий, связанных с историей Одессы.

К слову, медаль «Золотая звезда» города-героя, орденскую книжку и грамоту решили оставить в стенах мэрии, отклонив просьбу о передаче их в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве.

Фото: domofoto

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Артем Виноградов
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