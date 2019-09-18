В Одессе пассажир такси «расплатился» за проезд слезоточивым газом

21-летний одессит, доехав до места назначения, набросился на водителя.

Брызнул таксисту газом в глаза, а после еще отобрал у него телефон и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Водитель тут же рассказал обо всем правоохранителям. Парня быстро нашли по горячим следам. Его подозревают в разбойном нападении, оперативники открыли уголовное дело.

Подозреваемого поместили в СИЗО. Как отметили в полиции, ранее он уже попадался на кражах.

Фото: kp.ru