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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пассажир такси «расплатился» за проезд слезоточивым газом

В Одессе пассажир такси «расплатился» за проезд слезоточивым газом

21-летний одессит, доехав до места назначения, набросился на водителя.

Брызнул таксисту газом в глаза, а после еще отобрал у него телефон и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Водитель тут же рассказал обо всем правоохранителям. Парня быстро нашли по горячим следам. Его подозревают в разбойном нападении, оперативники открыли уголовное дело.

Подозреваемого поместили в СИЗО. Как отметили в полиции, ранее он уже попадался на кражах.

Фото: kp.ru

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