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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ожили мини-базарчики: цветы, верба и всякая всячина (фото)

В Одессе ожили мини-базарчики: цветы, верба и всякая всячина (фото)

Пока тут пугают возможностью введения комендантского часа, жизнь одесситов на карантине все больше бьет ключом.

На улицах растет количество людей. Появились и другие изменения.

В центре города оживились мини-базарчики. Если раньше за цветами в этом районе бежали на Новый базар, где цветочные ряды сейчас закрыты в связи с карантином, то теперь появился другой выход.

Да, далеко не все мини-базарчки закрывались. Происходило примерно по такому принципу: фрукты-овощи, в общем, еда — значит, работаем. Некоторые из них, правда, все равно были закрыты принудительно.

И вот вам картинка дня сегодня: базарчики работают. Да, фрукты-овощи и другие продукты — по-прежнему основной товар. Но появилось много цветочных точек.

Появились и цветочные точки

Появились и цветочные точки

В тренде — верба (завтра у православных — Вербное воскресенье). Цена колеблется от 15 до 50 гривен. Народ покупает вовсю.

 

А на Конной (ближе к Старопортофранковской), на Торговой и в других местах вовсю трудятся сразу несколько торговых точек, которые условно можно назвать «филиалами Староконки».

 

Тут продается все — от старой обуви до «доисторических» бидонов.

Люди проявляют активность — что торгующие, что приценивающиеся. «Всякая всячина» — по-прежнему в тренде.

Карантиним, в общем.

Обувь - в тренде

Обувь – в тренде

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Мария Котова
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