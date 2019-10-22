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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открылся музей «гения клавиш»

В Одессе открылся музей «гения клавиш»

Его называли «эталоном советского пианистического стиля», «гением клавиш», «неистовым», «маленьким гигантом»… Еще один звездный сын Одессы — Эмиль Гилельс — и в самом деле был невысокого роста. Гигантизм же — в его исполнительском таланте.

Гилельс

В старейшей одесской музыкальной школе №1 (ей скоро исполнится 100 лет) открылся интерактивный музей Эмиля Гилельса (1916-1985). Один из классов школы отныне носит его имя.

Детская музыкальная школа №1

Директор музыкальной школы №1 Марина Русяева делает акцент: сама школа решением Топонимической комиссии города тоже получила имя звездного сына города — Эмиля Гилельса. Что же до того, что сам юный Эмиль учился именно в этой школе, то тут есть одно «но». Он учился исполнительскому мастерству у одного из ее ведущих педагогов…

Марина Русяева

Музей небольшой. Зато теперь каждый, зайдя сюда, может прикоснуться и к биографии еще одного великого одессита, и к его творчеству. Подходишь к компьютеру, нажимаешь на клавишу — и жизнь и творчество Эмиля Гилельса теперь становится вашим достоянием. Тут вам и дискография, и редкие фото, и записи его выступлений.

Оборудование в музее Гилельса

Эмиль Гилельс родился в Одессе, в семье бухгалтера и домохозяйки. В воспоминаниях современников читаем: «Музыкальную одаренность проявил очень рано: в возрасте 4–5 лет пробовал воспроизвести на рояле все услышанное. Систематические занятия музыкой начал в 1922 году на Одесских музыкальных курсах. В 8 лет, выступая в концертах, поражал легкостью игры и уверенностью, четкостью ритма…».На втором этаже школы класс №13 теперь тоже носит имя Эмиля Гилельса.

Класс имени Эмиля Гилельса

Это и дань памяти, и еще один показатель, что многое, очень многое и в самом деле начиналось в Одессе. А еще это очень и очень трогательно: помним, ценим, любим нашего земляка… Да какого! Величайший пианист ХХ века, обладатель многих высших званий и премий, почетный член Лондонской королевской академии и Будапештской музыкальной академии… Да разве все перечислишь!

Зато теперь можно зайти в здание школы, расположенное в тихом переулке Маяковского, заглянуть в новый музей, где материалы об Эмиле Гилельсе не только с любовью собраны, но и тщательно систематизированы, обработаны и поданы в самом современном формате.

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Мария Котова
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