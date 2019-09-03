В Одессе открыли вторую часть Греческого парка

Благотворительная организация «Фонд Бумбураса» и строительная компания «Гефест» презентовали вторую часть Греческого парка на склонах Приморского бульвара. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города, 2 сентября.

С приветственным словом выступили мэр Одессы Геннадий Труханов, Генеральный консул Греческой республики в Одессе Алексиос Мариос Либеропулос, а также меценат, глава БО «Фонд Бумбураса», Президент строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.

«В прошлом году подарком городу стало открытие первого этапа благоустройства Греческого парка. Проведена огромная работа по укреплению склона, наведен порядок, а украшением арт-зоны стал уникальный фонтан. С этого дня Греческий парк также наполнится и детским смехом. На средней террасе открыта самая большая детская площадка в Одессе», – отметил Геннадий Труханов.

Генеральный консул Греческой республики в Одессе Алексиос Мариос Либеропулос отметил важность участия семьи Бумбурас в социальной жизни Одессы. Он добавил, что Греческий парк является прекрасным подарком городу.

Отметим, что вторая часть парка является прогулочно-развлекательной. Основную его территорию занимает современная детская площадка площадью 900 кв.м.

Кроме того, специалисты установили на территории современное освещение, установили скамейки, мусорные урны, а также произвели укладку рулонного газона и тротуарной плитки для прогулочных дорожек.

«Мы рады вносить посильный вклад в развитие города. Одесса и Греция тесно связаны между собой. Этот город – наш второй дом. Очень надеемся, что в будущем нам удастся реализовать ещё много социальных проектов, полезных для одесситов», – добавил Пантелеймон Бумбурас.

«Греческий парк – это титульный социальный проект компании «Гефест». Мы чётко убеждены, что бизнесмен должен не только умножать свой капитал, но и вкладывать деньги в развитие социальной инфраструктуры. Одесса – удивительный город, его привлекательность и развитие зависит от каждого из нас», – подытожил исполнительный директор строительной компании «Гефест» Василис Бумбурас.

Напомним, что первую часть Греческого парка открыли 2 сентября 2018 года. Символом так называемой арт-зоны является уникальный фонтан «Начало начал». Доступ в парк обеспечен с Приморского бульвара по двум массивным каскадным лестницам или со стороны Потемкинской. Также можно воспользоваться современным панорамным лифтом.