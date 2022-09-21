В Одессе открыли памятную доску выдающемуся скульптору прошлого (фоторепортаж)

Сегодня, 21 сентября, в Одессе открыли памятную доску скульптору Борису Эдуардсу на доме, где он жил и работал, по адресу: ул. Ляпунова, 3. Инициатором проекта стал художник и искусствовед Владимир Кудлач. Автором доски выступил скульптор Николай Худолий.

Сбор средств на увековечивание памяти скульптора был начат 30 ноября 2021 года на платформе «Мой город». Но только сейчас благодаря меценатской поддержке Юрия Маслова была собрана необходимая сумма.

Сейчас дом, построенный в конце 19 века, где проживала семья Эдуардса и находились его мастерские, пребывает в неприглядном состоянии, несмотря на то, что это памятник архитектуры. Первый этаж, как и тогда, занимают мастерские одесских скульпторов. Эти помещения до сих пор сохраняют творческий дух мастера. Здесь сохранились некоторые архитектурные элементы – ставни на окнах, деревянные балки, порог.

Во дворе находится здание бывшей литейной мастерской. Забор вокруг дома разваливается, сыпется и из карнизов второго этажа. Тротуар у дома обнажил «культурные слои» разных времен, когда вместо асфальта стелили камень «дикарь» и лавовые плиты. Впрочем, в этом здании уже давно предлагают устроить дом-музей скульптора. Для этого здание нужно выкупить. Но, конечно, сейчас, этот проект не ко времени.

Будущий скульптор родился, рос и учился в Одессе. У него были ирландско-украинские корни. Его отец был британским коммерсантом, а мать происходила из старинного украинского рода Максимовичей. После окончания Одесской художественной школы он поступил в Петербургскую академию искусств, ездил набираться опыта в Европу. После возвращения из Италии и Франции открыл в своем доме первую бронзово-литейную мастерскую.

В 1918 году Эдуардс стал одним из реформаторов Одесского художественного училища в высшую школу и стал ее директором. В 1919 году он вынужденно эмигрировал на Мальту, где провел последние пять лет своей жизни.

За свою жизнь он создал десятки значительных работ, его мастерская изготовляла скульптуры для украшения известных в городе построек Новой биржи, Дома Руссова, Городской публичной библиотеки.

Эдуардс создал ряд глубоко психологических портретных изображений Л. Пастера, Э. Андриевского, В. Григоровича, Л. Иорини, А. Бернардацци, Г. Плумера и других известных личностей. Он также имел отношение к созданию памятника Екатерине II в Одессе – именно в его мастерской отливали фигуру императрицы по моделям академика Попова. Также за отдельную плату он перелил фигуры Потемкина и Де-Волана. Но архитектором памятника, как иногда можно услышать, он не был. Известная его фраза «Чужие грехи мне не приписывайте» была сказана именно журналистам, критиковавшим памятник.

Крупнейшая коллекция его станковых произведений ныне хранится в Одесском художественном музее, Мальте (Национальный музей изобразительных искусств, Валетта) и в Эрмитаже. Основная часть его работ находится в частных коллекциях, а копия любимца посетителей Одесского художественного музея – Шурки находится в коллекции королевской семьи Британии. Но, к сожалению, местонахождение большинства из них не известно.