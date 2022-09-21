Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открыли памятную доску выдающемуся скульптору прошлого (фоторепортаж)

В Одессе открыли памятную доску выдающемуся скульптору прошлого (фоторепортаж)

Сегодня, 21 сентября, в Одессе открыли памятную доску скульптору Борису Эдуардсу на доме, где он жил и работал, по адресу: ул. Ляпунова, 3.
Инициатором проекта стал художник и искусствовед Владимир Кудлач. Автором доски выступил скульптор Николай Худолий.

Сбор средств на увековечивание памяти скульптора был начат 30 ноября 2021 года на платформе «Мой город». Но только сейчас благодаря меценатской поддержке Юрия Маслова была собрана необходимая сумма.

Открытие мемориальной доски
мемориальная доска, Борису Эдуардс
Открытие мемориальной доски2
Открытие мемориальной доски3
Открытие мемориальной доски4
Скульптор Николай Худолий

Николай Худолий

Сейчас дом, построенный в конце 19 века, где проживала семья Эдуардса и находились его мастерские, пребывает в неприглядном состоянии, несмотря на то, что это памятник архитектуры. Первый этаж, как и тогда, занимают мастерские одесских скульпторов. Эти помещения до сих пор сохраняют творческий дух мастера. Здесь сохранились некоторые архитектурные элементы – ставни на окнах, деревянные балки, порог.

Дом скульптора в Одессе
Дом скульптора в Одессе2
Дом скульптора в Одессе3
Дом скульптора в Одессе4
Дом скульптора в Одессе5
Дом скульптора в Одессе6
Дом скульптора в Одессе7
Дом скульптора в Одессе8
Дом скульптора в Одессе9

Во дворе находится здание бывшей литейной мастерской. Забор вокруг дома разваливается, сыпется и из карнизов второго этажа. Тротуар у дома обнажил «культурные слои» разных времен, когда вместо асфальта стелили камень «дикарь» и лавовые плиты. Впрочем, в этом здании уже давно предлагают устроить дом-музей скульптора. Для этого здание нужно выкупить. Но, конечно, сейчас, этот проект не ко времени.

Дом скульптора в Одессе5
Дом скульптора в Одессе9
Дом скульптора в Одессе10
Дом скульптора в Одессе11
Дом скульптора в Одессе12
Дом скульптора в Одессе13
Дом скульптора в Одессе14
Дом скульптора в Одессе15
Дом скульптора в Одессе16
Дом скульптора в Одессе17
Дом скульптора в Одессе18

Будущий скульптор родился, рос и учился в Одессе. У него были ирландско-украинские корни. Его отец был британским коммерсантом, а мать происходила из старинного украинского рода Максимовичей. После окончания Одесской художественной школы он поступил в Петербургскую академию искусств, ездил набираться опыта в Европу. После возвращения из Италии и Франции открыл в своем доме первую бронзово-литейную мастерскую.

Скульптор Борис Эдуардс

Борис Эдуардс

В 1918 году Эдуардс стал одним из реформаторов Одесского художественного училища в высшую школу и стал ее директором. В 1919 году он вынужденно эмигрировал на Мальту, где провел последние пять лет своей жизни.

За свою жизнь он создал десятки значительных работ, его мастерская изготовляла скульптуры для украшения известных в городе построек Новой биржи, Дома Руссова, Городской публичной библиотеки.

Эдуардс создал ряд глубоко психологических портретных изображений Л. Пастера, Э. Андриевского, В. Григоровича, Л. Иорини, А. Бернардацци, Г. Плумера и других известных личностей. Он также имел отношение к созданию памятника Екатерине II в Одессе – именно в его мастерской отливали фигуру императрицы по моделям академика Попова. Также за отдельную плату он перелил фигуры Потемкина и Де-Волана. Но архитектором памятника, как иногда можно услышать, он не был. Известная его фраза «Чужие грехи мне не приписывайте» была сказана именно журналистам, критиковавшим памятник.

Скульптор Борис Эдуардс, работы

Крупнейшая коллекция его станковых произведений ныне хранится в Одесском художественном музее, Мальте (Национальный музей изобразительных искусств, Валетта) и в Эрмитаже. Основная часть его работ находится в частных коллекциях, а копия любимца посетителей Одесского художественного музея – Шурки находится в коллекции королевской семьи Британии. Но, к сожалению, местонахождение большинства из них не известно.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить