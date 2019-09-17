В Одессе новый веломаршрут соединит центр города с Фонтаном

Он проляжет от парка Шевченко до улицы Долгой. Маршрут создадут, чтобы в городе появилась «цепочка» улиц с велополотном. Его можно будет закольцевать с Трассой Здоровья.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» Виталий Бондаренко.

По его словам, совместно с департаментом транспорта, патрульной полицией и велоактивистами КП «СМЭТ» занимается планировкой нового веломаршрута по улицам города.

Он свяжет парк Шевченко и улицу Долгую по такому маршруту: улица Долгая – улица Дачная – Фонтанская дорога – улица Ляпидевского – Фонтанская дорога (улица Сегедская) – улица Канатная – Куликово поле – улица Шмидта – улица Малая Арнаутская – улица Леонтовича – Лидерсовский бульвар – парк Шевченко.

В обратную сторону: парк Шевченко – Лидерсовский бульвар – улица Большая Арнаутская – улица Гимназическая – Куликово поле – улица Канатная – улица Сегедская – Фонтанская дорога – улица Гаршина – улица Львовская – улица Долгая.

На этих улицах выделят велополосу, шириной полтора метра. По словам Виталия Бондаренко, исключением станет улица Канатная – она и так узкая для велодорожки такой ширины. В планах специалистов – запустить на Канатной двухсторонее велодвижение. Сейчас у них в разработке четыре схемы от улицы Долгой до 10-й станции Большого Фонтана.

– На 10-й станции Фонтана уже начинается сужение улиц, поэтому мы будем думать, как это решить. Но начнем хотя бы с этого, – сказал директор КП «СМЭТ» Виталий Бондаренко.

Как отметил чиновник, пока точно не известно, когда удастся реализовать проект. Его реализацию затягивает еще и то, что все улицы, на которых планируется веломаршрут, заняты парковками.

А места понадобится много, так как строить будут не просто велодорожки, а широкие велополосы, которые будут отделены от проезжей части только разметкой.

Фото: zaodessu.com.ua, сайт города Одесса