В Одессе нет света в части Приморского и Малиновского районов

Сегодня, во вторник, 5 апреля, в Одессе остались без электроснабжения жители нескольких улиц в Приморском и Малиновском районах города.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiцно» со ссылкой на энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети».

Так, света нет на Фонтанской дороге, а также по улицам Скворцова, Бреуса, Генерала Цветаева и других.

Как сообщается, причина блэкаута – аварийное повреждение оборудования на линии.

Электроснабжение планируется восстановить в течение дня. Точное время не уточняется.