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В Одессе начат демонтаж трамвайных путей на 16-й Фонтана

В Одессе начат демонтаж трамвайных путей на 16-й Фонтана

В связи с реконструкцией трамвайного кольца на 16-й станции Большого Фонтана, трамвайный маршрут №18 приостановил свою работу. На время проведения реконструкции, трамвай ходит до 11-й станции Большого Фонтана по более короткому маршруту №17.

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«Мы сделали все, чтобы жители Одессы, а также гости нашего города смогли каждый день посетить 16-ю станцию Большого Фонтана, несмотря на перенос трамвайного кольца вокруг нашего жилого комплекса «Аквамарин». Специально для этого мы предусмотрели автобусный маршрут №18-Т, проезд на котором абсолютно бесплатен для всех, – рассказал Олег Невзоров, глава правления кооператива «Морской-1» Олег Невзоров.

С вчерашнего  дня начат демонтаж рельсовых путей, в скором времени будут заменены электроопоры, контактная сеть, и будут проведены работы по строительству новой тяговой подстанции.

Кольцо будет расширено в сторону улицы Бабушкина, чтобы, согласно утвержденного проекта, стало возможным окончание строительства ЖК «Аквамарин».  Отмечаем, что такая реконструкция проводится в Одессе впервые за деньги застройщика и бюджетные деньги на нее потрачены не будут.

Речь идет о проекте с расширением площади кольца таким образом, чтобы трамвайные пути не проходили между высотными жилыми домами на 16-й станции. После всей реконструкции, которую обещают закончить до конца 2021 года, кольцо будет полностью охватывать весь этот жилой комплекс из трех домов. Стоимость работ 16 миллионов гривен, все финансирование – за счет частного инвестора – застройщика этого жилого комплекса.

план трамвайных путей

«Долгих два с половиной года переговоров с КП «Одесгорэлектротранс», согласования проектов, сотни совещаний и рабочих встреч наконец-то привели нас к результату. Все финансовые обязательства по переносу трамвайного кольца мы берем на себя. После того, как работы будут завершены, все жители нашего города и туристы получат новую красивую остановку общественного транспорта и благоустроенную территорию рядом с ЖК Aqua Marine. Кроме того, за счет использования современных технологий укладки трамвайных путей, будет значительно уменьшен уровень шума для жителей ЖК Aqua Marine и наших ближайших соседей, – прокомментировал глава правления кооператива «Морской-1» Олег Невзоров.

демонтаж трамвайных путей на 16-й Фонтана

Напомним, ранее для реконструкции трамвайного кольца на 16-й станции Большого Фонтана был остановлен трамвайный маршрут №19 и были закончены работы по демонтажу трамвайного полотна.

Источник: Одесский курьер

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