В Одессе на Ришельевской из-за пьяного водителя произошло ДТП

На перекрестке улиц Бунина и Ришельевской в Одессе произошло столкновение двух автомобилей.

Водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь по улице Бунина с односторонним движением в сторону Ришельевской, совершил выезд на перекресток и столкнулся с другим автомобилем марки Toyota.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, в результате происшествия в больницу обратилась пассажирка автомобиля Toyota. Также медицинский осмотр подтвердил алкогольное опьянение 20-летнего виновника аварии.

По данным патрульной полиции, из-за вождения в нетрезвом виде за 11 месяцев 2020 году в Украине произошло 4118 дорожно-транспортных происшествий, погибло 97 человек, травмировано 1425 человек.