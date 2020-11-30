В Одессе – «коронные» съемки: «Лондонская» превратилась в турецкий отель (фото)

«Чек-аут» – криминальная комедия, съемки начались в Украине в ноябре. Над проектом работает израильский режиссер Джонатан Декель. На главную роль он пригласил голливудского актера Джоша Пэйса.

По сюжету, агент израильской разведки Моссад Дов перед выходом на пенсию должен задержать легендарного террориста Гильгамеша.

Как рассказывает издание «Бабель», часть съемок прошла в Одессе, в гостинице «Лондонской». События фильма происходят в Турции, и съемочная группа пришла к выводу, что «Лондонская» очень похожа на турецкий отель.

Как же проходят международные съемки в «Лондонской» в период пандемии?

Съемки должны были начать 27 октября. За день до этого съемочная группа делала тесты на коронавирус, и оказалось, что Джош Пэйс инфицирован. Пришлось отложить съемки до его выздоровления.

На съемках коронавирусную безопасность обеспечивают по так называемому голливудскому протоколу. За безопасность на площадке отвечает отдельный человек – ковидный маршал. Утро съемочной группы начинается с прохождения через дезинфицирующие «ворота» и температурного контроля. Человек проходит через специальную рамку, на нее распыляется антисептик, и только после этого он попадает на съемочную площадку.

Сама локация разделена на три зоны: «желтую», «оранжевую» и «красную». В «желтой» зоне могут находиться гости, актеры массовки и водители. В «оранжевой» – актеры и работники съемочной площадки. В «красной» зоне – преимущественно иностранцы и те, кто непосредственно с ними работает: гримеры, костюмеры, некоторые продюсеры. Чтобы понимать, у кого в какую зону доступ, выдают специальные бейджи. В каждой зоне свои отдельные туалеты, кейтеринг, грим и костюмерная. Такое разделение позволяет избегать скоплений людей и лишних контактов. По всей съемочной площадке есть точки, где можно взять маску и обработать руки антисептиком.

На площадке три типа антисептиков: большие, маленькие и электронные. Можно выбрать любой. Масок тоже три типа: черные, синие и с клапаном – кому как удобнее. Их меняют раз в три часа. Раз в неделю всей съемочной группе делают тесты на коронавирус, при необходимости можно проконсультироваться с киевскими или французскими врачами. Каждое утро специальной пушкой дезинфицируют съемочную площадку, автомобили, гардеробную и гримерку, а в течение дня – мелкие детали вроде дверных ручек и насосов. Все ходят в масках, снимают их только непосредственно во время съемок или обеда. Если кто-то не соблюдает правила, его штрафуют.

Фото: Бабель