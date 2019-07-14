В Одессе кандидата в нардепы Баранского поймали на подкупе избирателей (документ)

На проспекте Небесной Сотни от имени кандидата раздавали пакеты с продуктами.

Как сообщили Odessa.online источники, вчера около 18:00 возле дома на проспекте Небесной Сотни осуществлялся подкуп избирателей. Так, людям раздавали пакеты с продуктами и буклеты с изображением кандидата в нардепы Виктора Баранского, призывая тем самым голосовать за него на выборах.

По данному факту в полиции проведут расследование. Сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.160 (подкуп избирателей) УК Украины.

Источник: odessa.online