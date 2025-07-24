Ключевые моменты
- Выезд трамваев из депо №1 временно невозможен;
- Ограничено количество вагонов на трамвайных маршрутах №13, 27, 10 и 3;
- Маршруты №3 и №10 сокращены — трамваи идут только до площади Старосенной;
- Временно не ходят трамваи №5, 28, 18 и 17;
- Маршрут №15 курсирует по ул. Старопортофранковской;
- Троллейбус №10 следует только до ул. Ришельевской.
Как сообщили в КП «Одесміськелектротранс»Одессе, из-за ночной атаки выезд трамвайных вагонов из депо №1 временно недоступен.
- на трамвайных маршрутах №13,27,10,3 работают по 2-4 вагона;
- трамвайные маршруты №3,10 курсируют до площади Старосенной;
- трамвайные маршруты №5,28,18,17 временно не курсируют;
- трамвайный маршрут №15 курсирует по ул.Старопортофранковской;
- тролейбусний маршрут №10 курсирует до ул.Ришельевской.
Как сообщалось, в результате ночной массированной атаки ударными беспилотниками в Одессе серьезно пострадал девятиэтажный жилой дом. Разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж, вспыхнули пожары. Пострадал исторический центр города — горел Привоз, много разрушений в районе Приморского бульвара.