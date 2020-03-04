В Одессе ГАСК хочет снести строящийся дом, а застройщик уже продает квартиры (фото)

Согласно документации, объект должен состоять из восьми жилых строений не более трех этажей в высоту. Однако в фирме решили выстроить пятиэтажный ЖК “Comfort Hall”. Заказчику выдали предписание о прекращении работ, но требования ГАСКа он не выполнил. Теперь еще недостроенное здание собираются снести, но застройщик уже начал продавать квартиры.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания Одесского городского совета.

По информации и. о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Александра Авдеева, застройщик подал документы на строительство восьми трехэтажных зданий по адресу Люстдорфская дорога, 85. По его словам, на данный момент застройщик собирается построить 5-этажный ЖК “Comfort Hall”.

– Нарушения зафиксированы, и уже составлены акты. Мы выдали заказчику предписание об остановке строительных работ, но он не захотел его выполнять. Поэтому до конца следующей недели мы подготовим обращение в суд, чтобы привлечь заказчика к административной ответственности, – отметил и.о. начальника ГАСК.

Через суд ГАСК хочет добиться сноса строящегося с нарушениями здания. Однако, на сайте новостроек “ЛУН”, как и на сайте ЖК уже есть объявления о продаже квартир. Это может затруднить судебный процесс.

Строителей не пугает предписание и готовящееся обращение в суд. Рабочие продолжают заниматься своей деятельностью на указанном участке земли.

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