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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе демонтировали мемориальную доску, посвященную докладу Калинина «о текущем моменте»

В Одессе демонтировали мемориальную доску, посвященную докладу Калинина «о текущем моменте»

Во дворе едва ли не самого известного одесского дома Фальц-Фейна, который уже несколько месяцев реконструируют вместе со знаменитыми атлантами, демонтировали еще одну мемориальную доску. Эта доска — с «ликом» М.Калинина — политического деятеля ушедшей эпохи, в свое время прозванного благодаря Троцкому «всесоюзным старостой» .

О демонтаже доски сообщил на своей странице лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.

«Силами общественности была демонтирована доска Калинину. Я уже писал о демонтаже этой доски, но, как оказалось, подрядчик который занимался реконструкцией дома, наплевал на закон и повесил доску в другое место», — сообщил Ганул.

Он также добавил, что демонтированная доска передана в Краеведческий музей.

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, «имя Михаила Калинина внесено в список исторических фигур, подпадающих под Закон о декоммунизации».

«Одесская жизнь» уже рассказывала об этой мемориальной доске. Как она сохранилась до наших дней, понять вообще сложно. И дело даже не только в том, что на ней изображен Калинин. Ее текст удивлял, чтоб не сказать больше, даже в советские времена. Он гласил: «Здесь в феврале 1922 года выступал с докладом о текущем моменте М.И.Калинин».

Фото автора и Демьяна Ганула

 

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Мария Котова
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