В Одеському зоопарку розповіли, як рятували пораненого хижого птаха

Небайдужі одесити принесли в зоопарк підібраного хижого птаха. Згодом виявилося що це канюк звичайний, хижак сімейства яструбиних.

Про це повідомляє пресслужба Одеського зоопарку.

Канюки є найпоширенішими хижими птахами в Україні. Вони тяжіють до лісових масивів та лісосмуг, харчуються гризунами.

При обстеженні птиці орнітологами зоопарку з’ясувалося, що у канюка зламані махові пера лівого крила. Томі він і не зміг літати. Зараз птах проходить реабілітацію, йому забезпечений належний догляд. Апетит у неї хороший, життю її нічого не загрожує. Коли птах відновиться, його випустять у природу.

– Зоопарк приймає від жителів міста на реабілітацію сотні птахів щорічно. Величезне спасибі всім людям, які не проходять повз тварин, які зазнають лиха, – зазначають у пресслужбі.

Фото: Одеський зоопарк

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