В Одесі згоріли два легкові автомобілі (фото)

В Одесі рятувальники ліквідували загоряння двох автівок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 6 липня, о 17:58 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Бугайовська горять два автомобілі.

По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувального відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено, що сталось загоряння двох припаркованих легкових автомобілів. Рятувальники пожежу ліквідували о 18:09 на площі 6 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці основної пожежної техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: пресслужба