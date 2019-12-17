В Одесі майже на 30% збільшився показник використання пасків безпеки – опитування

Рівень користування ременями безпеки у більшості міст України залишається критично низьким й не досягає позначки 30%.

Такі показники представили у звіті про результати дослідження “Рівень користування ременями безпеки серед водіїв в містах України” у 2019 році.

За останній рік рівень користування пасками безпеки підвищився у Черкасах (40,1%), Чернівцях (до 34,2%), Чернігові (до 33,3%), Запоріжжі (32,9%) та Одесі (29,8%).

Значно менша частка водіїв, у порівнянні з 2018 роком, тепер користується пасками безпеки у Маріуполі (7,5%, зниження на 14,7), Сєвєродонецьку (9,1%, зниження на 8,3), Івано-Франківську (16,2%) та Житомирі (26,1%).

У решті 16 досліджених великих міст користування ременями залишилось на рівні минулого року.

Фото: 5 канал

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