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Новости Одессы и Одесской области

В новогодние праздники супермаркеты и торговые центры Одессы будут работать по-другому: график

В новогодние праздники супермаркеты и торговые центры Одессы будут работать по-другому: график

Большая часть супермаркетов, минимаркетов и торговых центров временно поменяет расписание в связи с празднованием Нового года и Рождества. Предлагаем заранее узнать: куда и во сколько можно попасть в нужный магазин.

Копейка

·       31 декабря — с 8:00 до 22:00;

·       1 января —  с 11:00 до 23:00;

·       6, 7 января — с 8:00 до 23:00 (по обычному графику).

METRO

·       31 декабря —  до 21:30;

·       1 января —  выходной;

·       2 января —  с 7:00 до 23:00;

·       3-5 января будут работать в обычном режиме —  с 6:00 до 23:00;

·       6 января —  с 6:00 до 20:00;

·       7 января —  с 9:00 до 20:00;

·       8 января открываются в 7:00 и будут работать в обычном режиме.

Таврия В

На таблице есть полный список филиалов супермаркета, которые изменят свой график на праздники:

Ашан

·       31 декабря — 8:30-19:00;

·       1 января — выходной;

·       2 января — 10:00-23:00;

·       6 января — 8:30-20:00;

·       7 января — 10:00-23:00.

ТРЦ Ривьера

·       31 декабря — торговая галерея и второй этаж до 18:00 (боулинг с 11:00 до 18:00), Леопарк с 10:00 до 18:00, Ашан с 18:30 до 19:00. Multiplex – с 10:00 до 20:00, McDonalds и фудкорт – с 8:30 до 19:00;

·       1 января — в торговой галерее и на втором этаже выходной (боулинг с 13:00 до 01:00), Леопарк с 13:00 до 20:00, Multiplex – с 11:00 до 02:00, Ашан – выходной;

·       2 января —  торговая галерея и второй этаж с 10:00 до 23:00 (в обычном режиме), боулинг с 11:00 до 01:00, Ашан – c 10:00 до 23:00, McDonalds и фудкорт – с 8:30 до 23:00, Leopark и Мultiplex – в обычном режиме;

·       6 января — торговая галерея и второй этаж до 20:00, боулинг с 11:00 до 01:00, Леопарк с 10:00 до 20:00, Ашан – с 8:30 до 20:00, Multiplex – в обычном режиме, McDonalds и фудкорт – с 8:30 до 23:00.

·       7 января: Ашан – с 10:00 до 23:00, торговая галерея и второй этаж – до 20:00, боулинг – с 11:00 до 01:00, Leopark – с 10:00 до 20:00, Multiplex – в обычном режиме, McDonalds і фудкорт – с 8:30 до 23:00.

Сильпо

31 декабря — с 9:00 до 22:00 по следующим адресам:

·       Вильямса ул, 75,

·       Генуэзская ул, 5,

·       Героев Крут ул, 17/1,

·       Довженко ул., 4,

·       Крымская ул, 71,

·       Малиновского ул, 33,

·       Небесной Сотни пр-т, 14,

·       Семена Палия ул, 72,

·       Фонтанская дор, 39,

Остальные в обычном режиме.

·       1 января —  некруглосуточные открываются с 10:00,

·       6, 7 января — с 9:00 до 23:00.

 ТЦ “Сады Победы”

·       31 декабря — до 18:00;

·       1 января — выходной, работает только деликатес-маркет КОСМОС: с 10:00 до 23:00;

·       6 января — c 11:00 до 17:00, деликатес-маркет КОСМОС работает в обычном режиме с 8:00 до 23:00;

·       7 января — выходной, деликатес-маркет КОСМОС работает в обычном режиме с 8:00 до 23:00.

ТЦ Сити-Цент

·       31 декабря – с 10:00 до 21:00;

·       1 января – с 12:00 до 22:00;

·       6 января – с 10:00 до 20:00;

·       7 января – с 10:00 до 22:00.

По материалам vgorode.ua

Фото: riabir.ru

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