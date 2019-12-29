В новогодние праздники супермаркеты и торговые центры Одессы будут работать по-другому: график

Большая часть супермаркетов, минимаркетов и торговых центров временно поменяет расписание в связи с празднованием Нового года и Рождества. Предлагаем заранее узнать: куда и во сколько можно попасть в нужный магазин.
Копейка
· 31 декабря — с 8:00 до 22:00;
· 1 января — с 11:00 до 23:00;
· 6, 7 января — с 8:00 до 23:00 (по обычному графику).
METRO
· 31 декабря — до 21:30;
· 1 января — выходной;
· 2 января — с 7:00 до 23:00;
· 3-5 января будут работать в обычном режиме — с 6:00 до 23:00;
· 6 января — с 6:00 до 20:00;
· 7 января — с 9:00 до 20:00;
· 8 января открываются в 7:00 и будут работать в обычном режиме.
Таврия В
На таблице есть полный список филиалов супермаркета, которые изменят свой график на праздники:
Ашан
· 31 декабря — 8:30-19:00;
· 1 января — выходной;
· 2 января — 10:00-23:00;
· 6 января — 8:30-20:00;
· 7 января — 10:00-23:00.
ТРЦ Ривьера
· 31 декабря — торговая галерея и второй этаж до 18:00 (боулинг с 11:00 до 18:00), Леопарк с 10:00 до 18:00, Ашан с 18:30 до 19:00. Multiplex – с 10:00 до 20:00, McDonalds и фудкорт – с 8:30 до 19:00;
· 1 января — в торговой галерее и на втором этаже выходной (боулинг с 13:00 до 01:00), Леопарк с 13:00 до 20:00, Multiplex – с 11:00 до 02:00, Ашан – выходной;
· 2 января — торговая галерея и второй этаж с 10:00 до 23:00 (в обычном режиме), боулинг с 11:00 до 01:00, Ашан – c 10:00 до 23:00, McDonalds и фудкорт – с 8:30 до 23:00, Leopark и Мultiplex – в обычном режиме;
· 6 января — торговая галерея и второй этаж до 20:00, боулинг с 11:00 до 01:00, Леопарк с 10:00 до 20:00, Ашан – с 8:30 до 20:00, Multiplex – в обычном режиме, McDonalds и фудкорт – с 8:30 до 23:00.
· 7 января: Ашан – с 10:00 до 23:00, торговая галерея и второй этаж – до 20:00, боулинг – с 11:00 до 01:00, Leopark – с 10:00 до 20:00, Multiplex – в обычном режиме, McDonalds і фудкорт – с 8:30 до 23:00.
Сильпо
31 декабря — с 9:00 до 22:00 по следующим адресам:
· Вильямса ул, 75,
· Генуэзская ул, 5,
· Героев Крут ул, 17/1,
· Довженко ул., 4,
· Крымская ул, 71,
· Малиновского ул, 33,
· Небесной Сотни пр-т, 14,
· Семена Палия ул, 72,
· Фонтанская дор, 39,
Остальные в обычном режиме.
· 1 января — некруглосуточные открываются с 10:00,
· 6, 7 января — с 9:00 до 23:00.
ТЦ “Сады Победы”
· 31 декабря — до 18:00;
· 1 января — выходной, работает только деликатес-маркет КОСМОС: с 10:00 до 23:00;
· 6 января — c 11:00 до 17:00, деликатес-маркет КОСМОС работает в обычном режиме с 8:00 до 23:00;
· 7 января — выходной, деликатес-маркет КОСМОС работает в обычном режиме с 8:00 до 23:00.
ТЦ Сити-Цент
· 31 декабря – с 10:00 до 21:00;
· 1 января – с 12:00 до 22:00;
· 6 января – с 10:00 до 20:00;
· 7 января – с 10:00 до 22:00.
По материалам vgorode.ua
Фото: riabir.ru
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