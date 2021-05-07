В лучших традициях 90-х: в Одессе задержали банду вымогателей – «крышевали» бизнесмена (видео)

В Одессе правоохранители задержали банду рэкетиров, которые вымогали деньги у частного предпринимателя.

По сообщению пресс-службы ГУНП в Одесской области, ранее судимые жители одесского поселка Котовского 27-ми и 33-х лет требовали у местного предпринимателя ежемесячно платить им «дань» в размере 400 долларов за так называемое «крышевание». А в случае невыполнения своих требований они угрожали потерпевшему физической расправой и уничтожением принадлежащего ему имущества.

Мужчина обратился в полицию. Два месяца он платил рэкетирам «дань» под наблюдением правоохранителей, собиравших доказательства их преступления, и накануне бандитов задержали при содействии спецназовцев.

Действия задержанных квалифицировали как вымогательство. Их поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении вымогателей под стражу.

Фото иллюстационное, pravda.vn.ua