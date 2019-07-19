В Измаиле появился сервисный центр для моряков

Второй в Украине сервисный центр для моряков «Морречсервис» открыли в Измаиле. Здесь без посредников и коррупции помогают решить насущные вопросы моряков — от оформления документов до регистрации судна.

Теперь нет необходимости ходить в разные конторы, чтобы собрать пакет нужных документов или сдать экзамены. Моряку достаточно обратиться в сервисный центр и проконсультироваться со специалистами.

Все услуги «Морречсервис» предоставляет в режиме «онлайн». Это позволяет сократить очереди, а на оформление документов потратить всего 30-40 минут. К тому же, оплата услуг осуществляется через терминал, поэтому коррупция будет невозможна. Для соблюдения порядка, норм и законов в центре установлены видеокамеры.

В сервисном центре можно получить более 75 услуг, среди которых:

оформление удостоверений и послужной книги;

сдача экзаменов при государственной квалифицированной комиссии;

получение и подтверждение дипломов и свидетельств;

заверение документов;

регистрация судна и их лицензирование.

Более подробную информацию об услугах и их стоимости можно узнать на официальном сайте «Морречсервис».

Находится центр по адресу: улица Свято-Никольская, 50. Время работы — будние дни, с 9.30 до 17.30.

Напомним, первый такой центр начал работу в Одессе в конце мая. К 2021 году планируют открыть еще 14 центров по всей Украине.

«Одесская жизнь» провела опрос среди моряков, расспросив, как они относятся к появлению государственных сервисных центров:

Лев (28 лет), второй механик на танкере:

Сам в новый центр еще не обращался. Но то, что сделали такой сервис, — очень интересно. Как по мне, наличие электронной базы может сократить возможность взяток. Однако все это не делает документы дешевле. Остается надежда на то, что в новом центре все будет прозрачно и без взяток. У моряков даже есть анекдот на эту тему: «Папа, а почему ты стал космонавтом? Потому что, сыночек, это было дешевле, чем выучиться на матроса 2-го класса».

Виктор (26 лет), четвертый помощник капитана на танкере:

Новый центр для моряков сейчас забирает на себя работу, которую раньше делала Капитания одесского порта и Государственная квалификационная комиссия на Черноморского Казачества. Это, конечно, очень удобно — все в одном месте. И то, что в центре обслуживание ведется через электронную очередь, также является преимуществом. Но удастся ли сервисному центру избежать и, по возможности, искоренить процветающую в данной сфере коррупцию? Вопрос времени. Сейчас моряков беспокоит резкое, ничем необъяснимое, поднятие цен на сертификаты.

Геннадий (25 лет), второй помощник капитана на балкере:

О новом центре для моряков я узнал недавно. И считаю, чем больше в Украине будет центров для обслуживания моряков, тем доступнее и качественнее будут сами услуги. Многие из нас сталкиваются с недобросовестным обслуживанием и с сумасшедшими ценами при оформлении каких-либо документов. А вот упросить выдачу документов никак не получится, любому моряку придется пройти череду «препятствий» при их получении. И к тому же, например, в Европе, если делаешь морские документы, они не имеют срока годности, а наши нужно менять каждые 5 лет.