Ключевые моменты:

43 года жизни Сафар Сафаров, бывший моряк и пожарный, посвятил Одесскому водоканалу, став бригадиром и досконально изучив городскую систему водоснабжения;

Он работает в мороз, жару и под обстрелами, ведь главное для него – чтобы у людей была вода. Больше всего ценит благодарность и поддержку от потребителей;

Сафар поддерживает тёплые отношения с коллегами, которых угощает блюдами национальной кухни, и обещает зажарить огромный шашлык в честь победы Украины.

Человек-легенда: от моряка до бригадира водопроводчиков

Жизненный путь Сафара Сафарова начался далеко от трубопроводов. Он успел попробовать себя в морском деле, работал пожарным, но настоящее призвание нашёл в Одесском водоканале, куда пришёл слесарем аварийной бригады горводопровода. С годами, накапливая бесценный опыт и знания, он стал бригадиром, заслужив репутацию человека, который хранит в памяти «досье» почти на каждую трубу в Одессе. Его память и профессиональные навыки — настоящее достояние для предприятия, ведь благодаря ему многие аварийные ситуации решаются оперативно и эффективно.

Работа под обстрелами: «Люди сидят без воды»

Сафар признаётся, что его работа непростая. Ему приходится трудиться в самых сложных погодных условиях – в лютый мороз, изнуряющую жару, а в последнее время – и под вражескими обстрелами. Однако он никогда не думает о собственном комфорте или безопасности. Его главная забота – это люди, которые могут остаться без воды. Именно это чувство ответственности и желание обеспечить одесситов жизненно важным ресурсом является движущей силой его ежедневной работы.

Наивысшую награду за свой тяжёлый труд Сафар видит в благодарности потребителей. Это и чашка чая или кофе, предложенная ночью или под дождём, и слова благодарности в телеграм-каналах, и простое «спасибо» от прохожих. Эти маленькие знаки внимания придают ему силы и подтверждают важность его дела.

Командный дух и мечта о победе

Помимо благодарности потребителей, Сафар очень ценит своих коллег.

Несмотря на то, что он родился в Азербайджане и уже более полувека живёт в Одессе, он уважает традиции национальной кухни. В выходные дни он собственноручно готовит ароматную шурпу и сочный шашлык, которыми с удовольствием угощает свою бригаду. Эти совместные трапезы не только укрепляют командный дух, но и становятся символом единства и дружбы.

Вся бригада, вместе с Сафаром, мечтает о наступлении победы. И Сафар дал обещание: в день, когда закончится война, он зажарит огромный шашлык из нескольких баранов, чтобы отпраздновать это долгожданное событие вместе с коллегами и друзьями.

На днях Сафар Сафаров отметил свой 73-й день рождения. Коллектив Одесского водоканала и все горожане желают ему крепкого здоровья, неиссякаемых сил и вдохновения. Мы ценим его труд и благодарим за то, что он продолжает обеспечивать Одессу чистой водой, оставаясь примером преданности и профессионализма.