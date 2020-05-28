В городе Подольск во время карантина “наводят красоту” (фото)

Пока город Подольск Одесской области на карантине, в парке микрорайона Сахарного завода установили топиарные фигуры зверей.

Фотографии выложили местные жители группы “Мой Подольск”.

Говорят, что в каждом районе города будут проведут работы по благоустройству и озеленению. Сейчас начали работы по благоустройству еще в одном парке у бывшего клуба железной дороги.

Люди радостно комментируют фотографии:

– Очень красиво вышло! Но главное, чтобы эти фигуры не пострадали от рук своих же вандалов! – отмечают подольчане.

Фото ФБ группы “Мой Подольск”

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