В городе Подольск во время карантина “наводят красоту” (фото)

Пока город Подольск Одесской области на карантине, в парке микрорайона Сахарного завода установили топиарные фигуры зверей.
Фотографии выложили местные жители группы “Мой Подольск”.
Говорят, что в каждом районе города будут проведут работы по благоустройству и озеленению. Сейчас начали работы по благоустройству еще в одном парке у бывшего клуба железной дороги.
Люди радостно комментируют фотографии:
– Очень красиво вышло! Но главное, чтобы эти фигуры не пострадали от рук своих же вандалов! – отмечают подольчане.
Фото ФБ группы “Мой Подольск”