В Генштабе ВСУ сообщили потери российских агрессоров на 4 апреля

ВМС Украины нанесли огневое поражение российскому фрегату Как сообщают украинские СМИ, один из российских фрегатов проекта 11356Р «Буревестник» получил вчера, 3 апреля, серьезное повреждение в результате атаки украинских ВМС. ПОДРОБНЕЕ

В результате ночного обстрела Одессы могли пострадать люди В районе полуночи российские агрессоры обстреляли Одессу крылатыми ракетами. Информация о пострадавших уточняется, но есть основания полагать, что они есть. ПОДРОБНЕЕ