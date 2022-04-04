В Генштабе ВСУ сообщили потери российских агрессоров на 4 апреля

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 300 человек,
- танков ‒ 647 ед (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 1 844 ед (+14),
- артиллерийских систем – 330 ед (+5),
- РСЗО – 107 ед (+2),
- средства ПВО – 54 ед,
- самолетов – 147 ед (+4),
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники – 1 273 ед (+1),
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 (+3).
- Специальная техника – 25 (+1).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.