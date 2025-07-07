свет, лампочка

Ключевые моменты:

  • Проблемы с электроснабжением наблюдаются у части жителей во всех четырех районах Одессы
  • Причина — авария в сети, ведутся ремонтные работы

Отключение электроэнергии в Одессе: ситуация по состоянию на сейчас

7 июля в Киевском, Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах Одессы произошло аварийное обесточивание. По информации ДТЭК, речь идет о локальной технической неисправности в сети.

Энергетики уже работают на месте, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Точные сроки завершения работ пока не сообщаются.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии — до 21:40.

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