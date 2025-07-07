Ключевые моменты:
- Проблемы с электроснабжением наблюдаются у части жителей во всех четырех районах Одессы
- Причина — авария в сети, ведутся ремонтные работы
Отключение электроэнергии в Одессе: ситуация по состоянию на сейчас
7 июля в Киевском, Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах Одессы произошло аварийное обесточивание. По информации ДТЭК, речь идет о локальной технической неисправности в сети.
Энергетики уже работают на месте, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Точные сроки завершения работ пока не сообщаются.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии — до 21:40.