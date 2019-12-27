В Одессе постановили снести захватившую тротуар площадку ресторана

Речь идет о заведении общепита на улице Екатерининской “Эстреллита”.

Там летняя площадка захватила большой участок тротуара.

В итоге облуправление охраны памятников культурного наследия обязало владельцев мексиканского бара-ресторана снести ее.

Об этом сообщает timer-odessa.net.

Ведомство уже выдало предпринимателям предписание на снос.

Также под угрозой демонтажа оказалось лаунж-кафе “Гранат”, по поводу которого уже наводят справки в управлении.

Фото: timer-odessa.net, pilot-service.com.ua

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