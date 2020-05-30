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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы нескольким деревьям сделали смертельную инъекцию (фото)

В центре Одессы нескольким деревьям сделали смертельную инъекцию (фото)

Эти деревья уже никогда не зазеленеют. Они пока стоят на месте, пугают голыми ветками среди живых и зеленых одесских деревьев, потому что они мертвы.

По меткому выражению одесситки, проходившей мимо этих «деревянных изваяний», помеченных красными крестами, «вот вам и концлагерь для деревьев».

Что произошло? На углу улиц Дворянской и Коблевской «вдруг» засохли три дерева. Они находятся перед фасадом (который пока за металлическим ограждением) будущих апартаментов.

На стволах этого нашего еще недавно «зеленого золота» видны дырки — судя по всему, именно через них деревья и получили ту самую смертельную инъекцию.

Связываюсь с членом экологической организации «Зеленый лист», журналистом, активистом Светланой Подпалой. Та сообщает, что на самом деле в этом месте уничтожены подобным образом не три дерева, а восемь.

— В прошлом году по этому адресу был отравлен молодой орех. Сейчас — софоры. Я была там на днях совместно с инспекторами Департамента экологии. Мы осматривали эти деревья. Осмотр показал высверленные по окружности ствола отверстия со следами темной жидкости. Акт проверки соблюдения природоохранного законодательства будет направлен в полицию, — сообщает Светлана.

Светлана добавляет, что жители Дворянской и Коблевской хотят восстановить все восемь уничтоженных деревьев. Она также рассказывает, что на несчастных деревьях активисты оставили мини таблички, сообщающие: «Дерево отравлено. Позор антисоциальному бизнесу». Сейчас этих табличек, конечно, уже нет.

Напомним, три года назад, в июне 2017-го, в Одессе произошел аналогичный случай. Тогда подобные «смертельные инъекции» получили деревья на улице Сегедской, Академика Королева, Левитана. Экоактивисты тогда забили тревогу: деревья погибают после того, как в отверстия после высверливаний заливается отрава…

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