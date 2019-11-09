В центре Одессы кариатида осталась без пары

Как обычно бывает в таких случаях, о печальной новости первыми сообщили одесситы в соцсетях. Так, Михаил Козоровицкий рассказал на своей странице в Facebook о том, что на ул. Елисаветинской, 18 (дом Инбера) произошла «очередная потеря одесской архитектуры», а именно: кариатида на лоджии третьего этажа осталась без пары.

Позже выяснилось, что атлант упал еще в первый день ноября, он «оторвался» от стены, свалился на балконную плиту и раскололся. Кариатида осталась теперь без пары, без атланта.

Позже появилась информация, что обломки грохнувшего атланта уже нельзя использовать в качестве материала для восстановления поврежденного элемента, и его возродят заново.

Побывав на месте, корреспондент «Одесской жизни» убедилась: лоджия красивейшего дома и в самом деле теперь красуется только одной кариатидой, пока еще целой.

Еще хотим предупредить: с крыши красавца-дома, лишившегося атланта, свисает какой-то непонятный элемент, который, как нам показалось, грозит свалиться в любой момент: уж очень он раскачивается на ветру. Так что будьте осторожны!

А благодаря фото, сделанному Михаилом Козоровицким, можно полюбоваться, как выглядела лоджия этого дома, когда атлант пребывал на своем мемте.

Фото автора и Михаила Козоровицкого

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