В больнице с больными COVID-19 требуются медсестры

После того, как городская больница №5 начала принимать больных с COVID-19, из учреждения уволились 14 сотрудников. Их место заняли 12 врачей и одна медсестра из других медучреждений.

Об этом на заседании оперативного штаба рассказала глава горздрава Елена Якименко.

– В отделениях, которые находятся в парке Шевченко на Лидерсовском бульваре, работали узкие специалисты-кардиологи. Они не сталкивались с ведением больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Там порядка 70% возрастного состава медиков старше 60 лет. В связи с этим люди уволились или ушли в отпуск без содержания, – пояснила Елена Якименко.

Заявления об увольнении написали 2 врача, 5 медсестер и 7 младших медсестер. Еще 8 врачей взяли отпуска за свой счет.

В связи с этим горздрав объявил о наборе медсестер на работу в 5-ую больницу. Им обещают зарплату от 20000 грн. и полное обеспечение средствами защиты.

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