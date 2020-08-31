Новости Одессы и Одесской области

В больнице с больными COVID-19 требуются медсестры

В больнице с больными COVID-19 требуются медсестры

После того, как городская больница №5 начала принимать больных с COVID-19, из учреждения уволились 14 сотрудников. Их место заняли 12 врачей и одна медсестра из других медучреждений.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом на заседании оперативного штаба рассказала глава горздрава Елена Якименко.

– В отделениях, которые находятся в парке Шевченко на Лидерсовском бульваре, работали узкие специалисты-кардиологи. Они не сталкивались с ведением больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Там порядка 70% возрастного состава медиков старше 60 лет. В связи с этим люди уволились или ушли в отпуск без содержания, – пояснила Елена Якименко.

Заявления об увольнении написали 2 врача, 5 медсестер и 7 младших медсестер. Еще 8 врачей взяли отпуска за свой счет.

В связи с этим горздрав объявил о наборе медсестер на работу в 5-ую больницу. Им обещают зарплату от 20000 грн. и полное обеспечение средствами защиты.

Телефоны: 722-03-71, 725-14-04.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить