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Украинцы могут без ограничений оплачивать карточками ПриватБанка за границей

Украинцы могут без ограничений оплачивать карточками ПриватБанка за границей

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за рубежом, могут оплачивать покупки картой ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Рецепты

Проводить платежи можно любой картой банка, в любой валюте. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка.

Клиенты ПриватБанка могут оплатить покупки везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay. А также – снять за рубежом наличные в банкоматах. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карточек составляет до 30 000 гривен (в эквиваленте) в день.

Также для всех украинцев открыта без ограничений возможность оплачивать картами ПриватБанка покупки на иностранных сайтах, приобретать билеты на транспорт и прочее.

Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка — 29,25-29,41 грн/доллар.

 

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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