Угроза эпидемии дифтерии: как подготовилась Одесса

Украина оказалась на пороге эпидемии дифтерии – уже зафиксирован 21 случай заболевания, 19 из которых диагностировали в октябре.

Такие данные обнародовал Минздрав.

Дифтерию зарегистрировали в Луганской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской областях, а эпицентром заболевания стала Закарпатская область. В этой области в октябре госпитализировали 15 человек.

Случаев дифтерии в Одесской области пока не было, однако медики рекомендуют обязательно прививаться от этого опасного заболевания.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в детские поликлиники Одессы поступило:

40 тыс. доз вакцины АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка;

1 тыс. 600 доз вакцины АДС Дифтет против дифтерии и столбняка;

28 тыс. доз вакцины АДС-м для профилактики дифтерии и столбняка у детей и взрослых распределены в детские поликлиники и Центры первичной медико-санитарной помощи.

Вакцинация детей против дифтерии проводится в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет.

Ревакцинация всех взрослых от дифтерии и столбняка должна проводиться каждые 10 лет.

Охват взрослого населения Одессы вакцинацией против дифтерии в настоящее время составляет 54,8%.

Для бесплатной вакцинации нужно обратиться к своему семейному врачу, с которым подписана декларация.

Эффективное противодействие распространению инфекционных заболеваний обеспечивает охват населения прививками на уровне 95% и выше.

Фото: Мedaboutme