fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Угроза эпидемии дифтерии: как подготовилась Одесса

Угроза эпидемии дифтерии: как подготовилась Одесса

Украина оказалась на пороге эпидемии дифтерии – уже зафиксирован 21 случай заболевания, 19 из которых диагностировали в октябре.

Такие данные обнародовал Минздрав.

Дифтерию зарегистрировали в Луганской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской областях, а эпицентром заболевания стала Закарпатская область. В этой области в октябре госпитализировали 15 человек.

Случаев дифтерии в Одесской области пока не было, однако медики рекомендуют обязательно прививаться от этого опасного заболевания.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в детские поликлиники Одессы поступило:

  • 40 тыс. доз вакцины АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка;
  • 1 тыс. 600 доз вакцины АДС Дифтет против дифтерии и столбняка;
  • 28 тыс. доз вакцины АДС-м для профилактики дифтерии и столбняка у детей и взрослых распределены в детские поликлиники и Центры первичной медико-санитарной помощи.

Вакцинация детей против дифтерии проводится в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет.

Ревакцинация всех взрослых от дифтерии и столбняка должна проводиться каждые 10 лет.

Охват взрослого населения Одессы вакцинацией против дифтерии в настоящее время составляет 54,8%.

Для бесплатной вакцинации нужно обратиться к своему семейному врачу, с которым подписана декларация.

Эффективное противодействие распространению инфекционных заболеваний обеспечивает охват населения прививками на уровне 95% и выше.

Фото: Мedaboutme

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить