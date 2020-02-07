У рейтингу найдорожчих для проживання країн світу Україна посіла 107 місце

Україна посіла 107 місце серед 132 позицій, в той час як найдорожчою державою серед інших визнано Швейцарію.

Про це йдеться у рейтингу журналу CEOWORLD.

Згаданий індекс враховує основні економічні показники, такі як індекс споживчих цін, вартість проживання, послуг таксі та інших видів транспорту, ціни в ресторанах, вартість одягу та взуття, та інші.

Україна, за наведеним рейтингом, знаходиться на 107 позиції. Серед країн пострадянського простору дорожче живеться громадянам Білорусі, Молдови і Росії. Менші витрати, у порівнянні з українцями, мають люди, що проживають у Вірменії, Казахстані, Азербайджані та Грузії.

Фото: Фокус

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