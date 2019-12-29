У охранника известного одессита угнали авто, как у Сталина

Инцидент произошел на севере Москвы.
Злоумышленники пробрались в гараж к начальнику службы безопасности известного одесского предпринимателя Руслана Тарпана.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Проникнув внутрь, они угнали лимузин ЗИС-115: погрузили машину на эвакуатор и уехали.
В советские времена выпустили 56 экземпляров таких авто, их считали машинами высшего класса. На одном из них катался вождь народа Иосиф Сталин.
Сейчас по документам значится владельцем помощник одессита. Украденную у него машину оценили в 2,5 миллиона евро.
Фото: Telegram-канал Baza
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