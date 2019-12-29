У охранника известного одессита угнали авто, как у Сталина

Злоумышленники пробрались в гараж к начальнику службы безопасности известного одесского предпринимателя Руслана Тарпана.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Проникнув внутрь, они угнали лимузин ЗИС-115: погрузили машину на эвакуатор и уехали.

В советские времена выпустили 56 экземпляров таких авто, их считали машинами высшего класса. На одном из них катался вождь народа Иосиф Сталин.

Сейчас по документам значится владельцем помощник одессита. Украденную у него машину оценили в 2,5 миллиона евро.

Фото: Telegram-канал Baza

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