Труханов: в Приморском районе появится еще одна благоустроенная зеленая зона

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал старт работам по благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской. В квартале, где планируется благоустроить сквер, расположены Одесский лицей “Европейский” и многоэтажные жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

“Сегодня мы дали старт работам и пообщались с местными жителями. В частности, обсудили необходимость организации прохода через сквер для учащихся рядом расположенного лицея “Европейский”. Проведем еще переговоры с родительским комитетом, каким образом это организовать, и учтем эти коррективы в ходе выполнения работ. Думаю, уже в следующем году в Приморском районе Одессы на одну красивую благоустроенную зеленую зону станет больше”, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В сквере планируется выполнить террасирование с учетом рельефа площадки, провести зонирование территории: оборудовать детскую и спортивную площадки, создать зоны тихого отдыха с беседками или теневыми навесами, установить канализированный туалет.

Проектом капремонта предусмотрено также устройство наружного освещения, хозяйственно-бытовой канализации, хозяйственно-питьевого водопровода и автоматического полива.

“Важно, что в ходе благоустройства сквера будут учтены условия доступности для маломобильных групп населения: предусмотрены безбарьерный вход на территорию сквера, установлены пандусы и съезды с тактильной плиткой. А на входе в сквер планируется установить тактильную мнемосхему для посетителей с нарушением зрения”, – подчеркнул Труханов.

Кроме того, при благоустройстве сквера предполагается сохранение существующих деревьев и дополнительное озеленение.

Источник: РБК-Україна