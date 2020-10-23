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Труханов: в Приморском районе появится еще одна благоустроенная зеленая зона

Труханов: в Приморском районе появится еще одна благоустроенная зеленая зона

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал старт работам по благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской. В квартале, где планируется благоустроить сквер, расположены Одесский лицей “Европейский” и многоэтажные жилые дома.

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Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

“Сегодня мы дали старт работам и пообщались с местными жителями. В частности, обсудили необходимость организации прохода через сквер для учащихся рядом расположенного лицея “Европейский”. Проведем еще переговоры с родительским комитетом, каким образом это организовать, и учтем эти коррективы в ходе выполнения работ. Думаю, уже в следующем году в Приморском районе Одессы на одну красивую благоустроенную зеленую зону станет больше”, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской
Благоустройство зеленой зоны на улице Армейской

В сквере планируется выполнить террасирование с учетом рельефа площадки, провести зонирование территории: оборудовать детскую и спортивную площадки, создать зоны тихого отдыха с беседками или теневыми навесами, установить канализированный туалет.

Проектом капремонта предусмотрено также устройство наружного освещения, хозяйственно-бытовой канализации, хозяйственно-питьевого водопровода и автоматического полива.

“Важно, что в ходе благоустройства сквера будут учтены условия доступности для маломобильных групп населения: предусмотрены безбарьерный вход на территорию сквера, установлены пандусы и съезды с тактильной плиткой. А на входе в сквер планируется установить тактильную мнемосхему для посетителей с нарушением зрения”, – подчеркнул Труханов.

Кроме того, при благоустройстве сквера предполагается сохранение существующих деревьев и дополнительное озеленение.

Источник: РБК-Україна

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