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Труханов: в Одессе продолжается проект по установке подземных контейнеров для сбора ТБО

Труханов: в Одессе продолжается проект по установке подземных контейнеров для сбора ТБО

В Одессе реализовывается проект по установке подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Еще четыре таких конструкции появились на бульваре Жванецкого, а также – на ул. Греческой (между Ришельевской и Екатерининской).

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, изначально был изучен европейский опыт, а также особенности сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Одессе.

Основные показатели к которым стремились – чистота, эстетически привлекательный вид, невысокая цена установки и простота обслуживания.

“Нашими специалистами разработан проект, в котором вместо электропривода используется гидравлическое устройство, которое подключается к любой мусоровывозящей машине. Кроме того, используются обычные стандартные контейнеры, которые удобные в эксплуатации”, – отметил мэр.

Также Геннадий Труханов сделал акцент на необходимости раздельного сбора мусора: жёлтая маркировка надземной части обозначает контейнер для сбора пластика.

сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)
сбор твердых бытовых отходов (ТБО)

Такие конструкции в скором времени появятся на Греческой площади и в переулке Чайковского. Работы по установке контейнеров уже ведутся на улицах Леонтовича и Екатерининской.

“В дальнейшем собираемся весь исторический центр города переводить на подобного типа контейнеры, так как это удобнее, эстетически выглядит намного лучше, чище и нет соответствующего запаха. На Французском бульваре система сделана за счет инвесторов и сейчас мы ведем переговоры с крупными предпринимателями. Бизнес в этом тоже заинтересован, так как это дает возможность, чтобы им не подкидывали мусор. Есть система – если какое-то заведение заказывает собственные контейнеры, то им выдают чипы, чтобы никто не смог воспользоваться их контейнерами”, – рассказал и.о. заместителя Одесского городского головы – директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

Напомним, первые подземные мусорные контейнеры установили в июле текущего года на Приморском бульваре.

Источник: РБК-Україна

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