Труханов: в Одессе открыли уникальный Центр здоровья семьи

В Одессе, на Зоопарковой, 8а открыли Центр здоровья семьи, который входит в структуру клинико-диагностического Центра №6.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Уникальность Центра здоровья семьи заключается в том, что это первое на юге Украины амбулаторное учреждение, предназначенное для комплексной профилактики и ранней диагностики заболеваний грудной железы у женщин, мужчин и подростков.

“Открытие в Одессе Центра здоровья семьи сделает профилактику и своевременную диагностику онкозаболеваний для одесситов еще более доступными. Это позволит снизить смертность от злокачественных опухолей, сохранит жизнь и здоровье жителей города”, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В центре здоровья семьи организован прием маммолога, онколога, гинеколога, невролога, хирурга и оборудована операционная.

В помещениях центра за средства городского бюджета проведен капитальный ремонт и созданы комфортные условия для приема пациентов.

“Центр здоровья грудной железы, который работал ранее в нашем учреждении на Маршала Говорова, был очень востребован у жительниц Одессы. С 2011 года здесь прошли осмотр и лечение около 200 тысяч человек. Однако из-за значительного количества пациенток очереди по записи на маммографию иногда приходилось ждать несколько месяцев. Сегодня благодаря открытию нового Центра здоровья семьи проблема с ожиданием решена. Имеющееся маммографическое оборудование позволит быстро обеспечивать пациентов доступной и качественной диагностикой”, – отметила директор КДЦ №6 Людмила Антипова.

Особенность центра – современное медицинское оборудование: два маммографа итальянского производства, один из которых приобретен благодаря социальному проекту “Общественный бюджет”.

Также для Центра здоровья семьи закуплены современный УЗИ-аппарат, кольпоскопы, другое медицинское оборудование и мебель. Лаборатория обеспечивает широкий спектр гормональных и иммунологических исследований.

“Расходные материалы для маммографии приобретаются за средства городского бюджета Одессы в рамках муниципальной программы “Здоровье”. Все одесситки старше 40 лет могут пройти маммографию бесплатно по направлению семейного врача”, – подчеркнула Людмила Антипова.

Работа Центра здоровья семьи направлена на профилактику онкологических заболеваний у женщин, мужчин и подростков, а также выявление онкопатологии на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Источник: РБК-Україна