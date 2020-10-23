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Труханов: в Одессе открыли уникальный Центр здоровья семьи

Труханов: в Одессе открыли уникальный Центр здоровья семьи

В Одессе, на Зоопарковой, 8а открыли Центр здоровья семьи, который входит в структуру клинико-диагностического Центра №6.

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Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Уникальность Центра здоровья семьи заключается в том, что это первое на юге Украины амбулаторное учреждение, предназначенное для комплексной профилактики и ранней диагностики заболеваний грудной железы у женщин, мужчин и подростков.

“Открытие в Одессе Центра здоровья семьи сделает профилактику и своевременную диагностику онкозаболеваний для одесситов еще более доступными. Это позволит снизить смертность от злокачественных опухолей, сохранит жизнь и здоровье жителей города”, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В центре здоровья семьи организован прием маммолога, онколога, гинеколога, невролога, хирурга и оборудована операционная.

Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса
Центр здоровья семьи, Одесса

В помещениях центра за средства городского бюджета проведен капитальный ремонт и созданы комфортные условия для приема пациентов.

“Центр здоровья грудной железы, который работал ранее в нашем учреждении на Маршала Говорова, был очень востребован у жительниц Одессы. С 2011 года здесь прошли осмотр и лечение около 200 тысяч человек. Однако из-за значительного количества пациенток очереди по записи на маммографию иногда приходилось ждать несколько месяцев. Сегодня благодаря открытию нового Центра здоровья семьи проблема с ожиданием решена. Имеющееся маммографическое оборудование позволит быстро обеспечивать пациентов доступной и качественной диагностикой”, – отметила директор КДЦ №6 Людмила Антипова.

Особенность центра – современное медицинское оборудование: два маммографа итальянского производства, один из которых приобретен благодаря социальному проекту “Общественный бюджет”.

Также для Центра здоровья семьи закуплены современный УЗИ-аппарат, кольпоскопы, другое медицинское оборудование и мебель. Лаборатория обеспечивает широкий спектр гормональных и иммунологических исследований.

“Расходные материалы для маммографии приобретаются за средства городского бюджета Одессы в рамках муниципальной программы “Здоровье”. Все одесситки старше 40 лет могут пройти маммографию бесплатно по направлению семейного врача”, – подчеркнула Людмила Антипова.

Работа Центра здоровья семьи направлена на профилактику онкологических заболеваний у женщин, мужчин и подростков, а также выявление онкопатологии на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Источник: РБК-Україна

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