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Труханов предлагает одесситам «сдавать» «автогонщиков» полиции

Труханов предлагает одесситам «сдавать» «автогонщиков» полиции

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал всех участников дорожного движения помочь правоохранителям бороться с так называемыми «гонщиками» – явными нарушителями правил дорожного движения. Об этом он заявил на аппаратном совещании.

Труханов отмечает, что во многих машинах сегодня есть видеорегистраторы, и почти у всех одесситов имеются смартфоны. Поэтому, по мнению городского головы, каждого «гонщика» можно и нужно «фиксировать» и отправлять соответствующие фото или видео в департамент муниципальной безопасности. Ведомство в свою очередь должно отладить прием таких сообщений, а затем передавать их патрульным и в областной полицейский главк, чтобы как можно скорее найти нарушителей и привлечь к их ответственности.

По словам Труханова, на сегодняшний день превышение скорости в Одессе зачастую остается безнаказанным, и лично он однажды сфотографировал авто «гонщика» и отправил снимок в патрульную полицию. Но никакой реакции не последовало. В связи с этим мэр призвал контролирующие структуры тщательнее выполнять свои обязанности, так как в противном случае на «гонщиков» начнут реагировать общественные организации. Они покажут, как можно бороться с нарушениями, считает Труханов.

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