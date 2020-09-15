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Труханов опережает Филимонова в рейтинге одесских кандидатов в мэры

Труханов опережает Филимонова в рейтинге одесских кандидатов в мэры

Если бы местные выборы проходили сейчас, то в Одессе в них победил бы действующий мэр Геннадий Труханов, который проходит в нескольких уголовных делах.

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Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в Одессе, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года

Детали: Выборы запланированы на 25 октября, но в начале сентября политические предпочтения одесситов, которые уже определились с выбором, были следующими:

  • Геннадий Труханов (“Доверяй делам”) – 61%
  • Вадим Рабинович (“ОПЗЖ”) – 8%
  • Олег Филимонов (“Слуга народа”) – 5,5%
  • Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) – 4,9%
  • Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) – 4,8%
  • Михэил Саакашвили (“Движение новых сил”) – 4,8%
  • Сергей Кивалов (Украинская морская партия) – 4,4%.

Рейтинг кандидатов в мэры Одессы

65,8% респондентов считают, что Труханов имеет высокие шансы на победу на выборах.

57,1% опрошенных хорошо оценивают деятельность действующего мэра на должности, 14,8% плохо оценивают его деятельность, еще 25,8% респондентов – ни хорошо, ни плохо.

К Труханову и лучше всего отношение из возможных кандидатов (к нему позитивно относятся 61,3% жителей Одессы, негативно – 15,6%). Далее по этому показателю идут Голубов (33,2% против 14,3%), Скорик (30,7% против 18,1%) и Рабинович (32,5% против 23,7%).

выборы в горсовет

В рейтинге партий как на выборах в городской совет Одессы, так и на выборах в Одесский областной совет, наилучшие позиции имеет партия Труханова “Доверяй делам” (46,6% в городе и 47,4% в области).

За ней следуют “Оппозиционная платформа – За жизнь”, лидерами которой являются Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, и партия “Слуга народа”.

выборы в облсовет

Справка: КМИС с 27 августа по 8 сентября опросил в Одессе 1200 респондентов из разных районов в формате личного интервью. Погрешность 3-ступенчатой ​​стохастической выборки не превышает 2,9%.

Источник:  Украинская правда

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