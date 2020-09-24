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Труханов: одесситам вернули еще одну достопримечательность – бульвар Жванецкого

Труханов: одесситам вернули еще одну достопримечательность – бульвар Жванецкого

В Одессе открылась первая часть бульвара Жванецкого, который реконструировали от Художественного музея до Торговой улицы.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, данная часть склона состоит из насыпных грунтов, на которых никогда не проводились комплексные укрепительные работы, а из-за отсутствия ливневой канализации дождевые воды постоянно размывали склон.

Проведенные работы позволят предотвратить сползание благоустроенного бульвара и сохранить его в обновленном виде долгие годы.

«Бульвар Жванецкого — это логическое продолжение приведения в надлежащий вид «морского фасада» Одессы, один из эпизодов системной работы по восстановлению исторических мест города, которую мы постоянно проводим. На бульваре Жванецкого сделали современное экономное освещение, провели озеленение, поставили удобные скамейки», — сказал Труханов.

Кроме того, на бульваре появились уличная мебель и детская площадка.

«Уже есть предложение от творческого содружества города построить там современную галерею искусств международного уровня. Это смелый план, но мы воплощали и не такие — главное, чтобы это было во благо одесситов», — добавил Труханов.

В дальнейшем планируется выполнить работы по устройству фонтана в конце Торговой улицы и завершить благоустройство бульвара до Гоголя.

В мэрии считают, что после завершения работ бульвар Жванецкого станет упорядоченной пешеходной зоной, где будет обозначена велосипедная дорожка, которая станет частью велосипедного маршрута.

Бульвар Жванецкого, Одесса
Бульвар Жванецкого, Одесса
Бульвар Жванецкого, Одесса
Бульвар Жванецкого, Одесса
Бульвар Жванецкого, Одесса
Бульвар Жванецкого, Одесса

Источник: Думская.net

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