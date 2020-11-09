Новости Одессы и Одесской области

Труханов: Одесса – в топе городов Украины, которые развернули масштабную работу по борьбе с COVID-19

Труханов: Одесса – в топе городов Украины, которые развернули масштабную работу по борьбе с COVID-19

Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов, закупленных за средства городского бюджета. 44 концентратора были закуплены у ведущего мирового производителя дыхательной аппаратуры – New Life.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает пресс-служба.

“Они являются самыми удобными и надежными в эксплуатации – именно так их оценивают профильные специалисты и врачи. Ранее мы приобрели 203 современных кислородных концентратора для наших медучреждений – и также за счёт городской казны. Ещё 16 передали нам волонтёры, за что я хочу выразить огромную благодарность”, – сказал Геннадий Труханов.

Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов
Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов
Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов
Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов
Труханов о борьбе с COVID-19 в Одессе
Труханов о борьбе с COVID-19 в Одессе
Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов

Концентраторы будут распределены между городскими больницами, где проводится лечение пациентов с COVID-19: 14 – в инфекционную больницу, по 10 концентраторов в ГКБ №1, ГКБ №10, ГКБ №11. Мэр Одессы подчеркнул, что сегодня Одесса – в топе украинских городов, которые развернули такую масштабную работу по борьбе с COVID-19.

“В первую очередь, это благодаря самоотверженности наших медработников. И, конечно, оперативной реакции города на рост заболеваемости. Из городского бюджета выделяются огромные средства на действительно лучшее оборудование, перепрофилирование отделений в больницах в соответствии с потребностями. И многое другое”, – сказал Труханов.

Кроме того, в нынешнем году за средства городского бюджета для одесских больниц были приобретены 34 современных аппарата ИВЛ. Всего в стационарах города свыше 100 ИВЛ могут быть использованы для лечения COVID-19.

Источник: РБК-Україна

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